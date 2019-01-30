У границ Украины появляется еще один очаг сопротивления экспансии Запада

30.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Гагаузия готова снова объявить независимость в случае, если Молдавия продолжит интеграцию с Румынией и движение в Евросоюз. Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш пояснил, что решение провозгласить независимую республику, как это было сделано в 1990-м году, может снова вступить в силу, если гагаузам будут навязывать волю Кишенева. Так, в последнее время в республике усилили свое влияние партии, агитирующие за объединение Молдовы и Румынии. Поэтому в Гагаузской автономии предложили новый принцип избрания депутатов Народного собрания республики, по которому молдавские партии не смогут иметь представительство в региональной власти.

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«Это позволит той или иной общественной организации Гагаузии (к примеру, «Единая Гагаузия», «Новая Гагаузия», «Гагауз Халкы» и др.) сформировать рабочие органы и руководство Народного собрания. Тем самым взяв на себя политическую ответственность за дальнейшее развитие Гагаузии на ближайший четырехлетний период после выборов в случае выигрыша их представителями большинства депутатских мест в НСГ», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Гагаузы, по словам, Чимпоеша, больше ориентированы на Российскую Федерацию и не хотят интеграции с Евросоюзом: «95% гагаузов ориентированы на Россию, а 5% – на Турцию. В самой Молдове – иной расклад: там одна половина населения – за РФ, другая – за ЕС», – сказал депутат.

Напомним, гагаузы объявили независимость от Молдавии в 1990-м году, что едва не привело к столкновениям. В 94-м стороны договорились и парламент Молдавии принял закон о создании Гагаузской автономии, что было закреплено Конституцией Республики Молдова в 2002-м году. В 2014-м в Гагаузии провели референдум, основываясь на результаты которого население может снова говорить о независимости республики в случае, если Молдавия решит объединиться с Румынией.