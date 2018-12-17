У Гройсмана дискутируют о легализации проституции

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, что на сегодня продолжаются дискуссии относительно узаконивания секс-индустрии не только в средствах массовой информации, но и среди политиков.

Об этом чиновник заявил в интервью киевскому агентству УНН.

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“Это дискуссионный вопрос. И дискуссия постоянно звучит и в СМИ, и среди политикума, в том числе. Поэтому, да, дискуссия сегодня ведется, но безусловно государство – это вопрос глобальный. Это должно быть решение Верховной Рады Украины, в первую очередь, которая должна принять соответствующие изменения в действующее законодательство. А кто такие народные депутаты Украины – срез общества и отражение среза общества. Если сегодня народные депутаты, Верховная Рада не готова к таким решениям, значит нам надо просто продолжать дискуссию, обсуждение, изучать разный опыт, учитывать специфику Украины, в том числе, и считать целесообразным расширять диалог с нашими религиозными объединениями”, – считает вице-премьер.

По его мнению, этот вопрос является непростым и не решается за один день.

“Но самое главное, мне приятно отметить, что сегодня диалог этот ведется, он открыт. И никто никого не преследует за участие в этом диалоге. И государственная политика заключается в том, что все точки зрения вокруг этого вопроса имеют права существовать и никоим образом никто не имеет права ограничивать людей в высказывании своих мыслей вокруг этой темы”, – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, не нужно правительству создать какое-то управление или департамент, который бы занимался вопросами защиты лиц, оказывающих секс-услуги, Розенко сказал: “Я считаю, что дело не в управлениях и не в структурах, а дело в общем понимании понятий прав человека. И мы должны говорить о том, что права человека должны обеспечиваться на всех уровнях. И это не столько через государственные институты должны сделать, а из-за смены идеологии, скажем, психологию каждого гражданина Украины. Поэтому это не только какие-то юридические моменты”.