У Гройсмана хотят обязать взрослых украинцев платить алименты своим престарелым родителям
Министр социальной политики Андрей Рева призвал украинцев к введению «нетрадиционных» алиментов, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает издание Politeka.
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По словам министра, дети которые уже выросли и состоялись обязаны будут выплачивать своим нетрудоспособным родителям алименты.
Так, согласно доводам министра даже в 51-й статье Конституции записано, что родители обязаны содержать своих детей, которым не исполнилось 18 лет, поэтому совершенно логичным будет ввести «обратную меру» для детей с нетрудоспособными родителями.
Так одно нововведение от минсоцполитики уже вступило в силу 6 февраля этого года. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».
Согласно новому документу, теперь те, у кого задолженность превышает размер невыплаченных алиментов за 6 месяцев не смогут выехать за границу, получат ограничение на вождение автомобилем, а также пользование оружием. Также, в отношении нарушителя могут применить норму о выполнении общественно полезных работ.
Фактически такое нововведение является закамуфлированной попыткой полностью отменить пенсии в стране и возложить обтязанность содержания престарелых на их детей.
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