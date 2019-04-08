Выборы
//exit;
08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

У Гройсмана хотят обязать взрослых украинцев платить алименты своим престарелым родителям

Министр социальной политики Андрей Рева призвал украинцев к введению «нетрадиционных» алиментов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Politeka.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам министра, дети которые уже выросли и состоялись обязаны будут выплачивать своим нетрудоспособным родителям алименты.

Так, согласно доводам министра даже в 51-й статье Конституции записано, что родители обязаны содержать своих детей, которым не исполнилось 18 лет, поэтому совершенно логичным будет ввести «обратную меру» для детей с нетрудоспособными родителями.

Так одно нововведение от минсоцполитики уже вступило в силу 6 февраля этого года. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».

Согласно новому документу, теперь те, у кого задолженность превышает размер невыплаченных алиментов за 6 месяцев не смогут выехать за границу, получат ограничение на вождение автомобилем, а также пользование оружием. Также, в отношении нарушителя могут применить норму о выполнении общественно полезных работ.

Фактически такое нововведение является закамуфлированной попыткой полностью отменить пенсии в стране и возложить обтязанность содержания престарелых на их детей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть