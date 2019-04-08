У Гройсмана хотят обязать взрослых украинцев платить алименты своим престарелым родителям

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр социальной политики Андрей Рева призвал украинцев к введению «нетрадиционных» алиментов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Politeka.

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По словам министра, дети которые уже выросли и состоялись обязаны будут выплачивать своим нетрудоспособным родителям алименты.

Так, согласно доводам министра даже в 51-й статье Конституции записано, что родители обязаны содержать своих детей, которым не исполнилось 18 лет, поэтому совершенно логичным будет ввести «обратную меру» для детей с нетрудоспособными родителями.

Так одно нововведение от минсоцполитики уже вступило в силу 6 февраля этого года. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».

Согласно новому документу, теперь те, у кого задолженность превышает размер невыплаченных алиментов за 6 месяцев не смогут выехать за границу, получат ограничение на вождение автомобилем, а также пользование оружием. Также, в отношении нарушителя могут применить норму о выполнении общественно полезных работ.

Фактически такое нововведение является закамуфлированной попыткой полностью отменить пенсии в стране и возложить обтязанность содержания престарелых на их детей.