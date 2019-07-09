У Гройсмана опровергли задержание силовиками главы Фонда госимущества

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в кабинете председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание Экономическая правда.

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«Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан», — сообщил изданию источник в Кабинете Министров.

Вместе с тем, информацию о задержании Трубарова опроверг вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Тут прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров…Хм… А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствовал? Голограмма?», — написал Розенко и добавил фотографию с заседания комитета, на котором присутствовал Трубаров.

Во вторник, 9 июля, стало известно, что НАБУ готовит сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Перед этим глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в ближайшее время объявят о подозрении одному из министров, а также нескольким главам областных государственных администраций