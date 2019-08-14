У Гройсмана отчитались о достижении – Украина избавилась от крупных морских портов

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет министров Украины принял решение об утверждении условий и начале концессии морских портов “Ольвия” и “Херсон”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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“Правительство приняло решение об утверждении условий и начале концессии морских портов “Ольвия” и “Херсон”, — написал Омелян. – “Что вы делали с 2015 по 2019 год? В том числе, готовили концессию государственных обьектов”, – похвалился он.

По его словам, принятое решение дает начало передачи портов в управление частным инвесторам.

Также он добавил, что предварительно уже есть более двадцати заявок от иностранных и украинских компаний.

“Действительно, отличная работа. Разбазарили и раздали в частные руки государственные активы, которые могли бы приносить доход казне при умном управлении – если в руководство поставить не омелянов, а людей с головой. Браво!”, – пишут Омеляну в комментариях под его записью.

Напомним, ранее сообщалось, что передача в концессию специализированного морского порта “Ольвия” и Херсонского морского порта может произойти в середине 2019 года.