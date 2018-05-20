20.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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У Гройсмана похвалились: благодаря войне антинародные реформы не вызывают массового протеста

Европа должна оценивать достижения Украины в сфере реформ, принимая во внимание особенности страны и “уникальные вызовы, с которыми она сегодня сталкивается”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время форума GLOBSEC-2018 в Братиславе, сообщает Правительственный портал.

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“Европа должна оценивать достижение Украины в сфере реформ, принимая во внимание особенности страны и вызовы, с которыми она сегодня сталкивается. Каждая сфера нуждается в реформах. Каждый вопрос сложный. Каждое решение ставится под сомнение. Однако существует общее понимание у гражданского общества и правительства, что нам нужно двигаться вперед. Украинское общество также хочет оставить постсоветскую систему в прошлом и двигаться дальше”, – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она похвалилась, что на Украине “на фоне российской агрессии” продолжается ряд непопулярных в обществе антисоциальных реформ, которые могли бы вызывать массовые протесты в других странах, даже завести их в политический тупик.

“А Украине удалось их запустить без социальных потрясений”, – хвалится вице-премьер.

Среди факторов, которые тормозят последующие фундаментальные изменения в Украине, она назвала “российскую агрессию, которая отбирает значительные материальные и человеческие ресурсы, и вирус популизма, который угрожает не только странам Европы, но и Украине”.

Именно поэтому, по мнению вице-премьер-министра, сейчас для Украины “критически важно не допустить победы популистов и отката реформ”.