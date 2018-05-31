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31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Культура, Общество, Политика, Украина

У Гройсмана похвалились: В 2021 году в Киеве будут вручать европейскую кинопремию


Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и председатель Европейской киноакадемии Марион Доринг обсудили вопросы проведения церемонии вручения премии Европейской киноакадемии (European Film Awards) в Киеве в 2021 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба украинского вице-премьера.

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“Мы готовы подтвердить все наши способности – как организационные, так и финансовые, – и для проведения Церемонии вручения Премии Европейской киноакадемии на самом высоком уровне”, – подчеркнул Розенко во время беседы.

По словам чиновника, недавние события, которые происходили в Киеве, в частности финал песенного конкурса “Евровидение” и финал Лиги Чемпионов УЕФА, были организованы на очень высоком уровне.

Он также поблагодарил Европейскую киноакадемию за поддержку усилий Украины по освобождению лсужденного в РФ украинского террориста Олега Сенцова.

“Мы благодарим за колоссальную поддержку усилий Украины по освобождению незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Я надеюсь, что совместными усилиями – Президента Украины, общественных инициатив и мирового сообщества – нам удастся добиться освобождения Олега Сенцова и других узников российского режима”, – отметил Розенко.

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