У Гройсмана придумали, как ограбить украинцев, которых безработица выгнала за границу

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министр социальной политики в правительстве Владимира Гройсмана Андрей Рева заявил о необходимости декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах, передвет корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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“Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не целью их налогообложения”, — заверил Андрей Рева.

По его словам, данный шаг якобы вызван тем, что заробитчане получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Согласно нормам закона, все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа.

“На практике происходит следующее — кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченных этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами — налогоплательщиков в Украине”, – уверяет социальной политики.

Он также отметил, что налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания.

“Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем — но тогда не нужно обращаться за субсидией”, – резюмировал Андрей Рева.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, что провели “отсев” получателей субсидий. По официальным данным Министерства, 44% украинцев получают те или иные виды социальной помощи от государства.