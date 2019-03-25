У Гройсмана признали: чтобы обеспечить украинцев жильем нужно 70 лет

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украине необходимо около одного миллиарда квадратных метров жилья. При существующих темпах строительства для удовлетворения этой потребности в жилье необходимо не менее 70 лет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью специализированному порталу по недвижимости “Метри” рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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“Если мы ежегодно строим около 15 млн кв. м жилья, а нужен миллиард, так что для удовлетворения всей потребности существующими темпами нам нужно будет еще около 70 лет. А еще нужно учесть старение имеющегося жилья и коммуникаций”, – сказал Парцхаладзе, сравнив средний показатель жилой площади, приходящейся на украинца с европейским показателем: на украинца приходится 23 кв.м жилья, тогда как на европейца – около 50 кв.м.

На Украине высокая потребность населения в жилье. Согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе – только 17%. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья как чрезвычайно высокий.