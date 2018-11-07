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07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Украина, Энергетика
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У Гройсмана решили перед выборами задобрить шахтеров подачкой в полмиллиарда

Кабинет министров принял решение о выделении 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Прпвительственный портал.

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«Мы сегодня принимаем решение о выделении 500 млн средств на покрытие убытков украинских шахт, находящихся в государственной собственности, на выплату заработных плат», — сказал Гройсман.

По его словам, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также представит программу реформирования украинских шахт, чтобы обеспечить конкурентную цену угля с госшахт.

Отметим, что в 2019 году на ликвидацию и содержание закрытых угольных шахт и углеперерабатывающих предприятий планируется направить 659,7 млн гривен.

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