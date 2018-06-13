13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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У Гройсмана убрали захваченные ВСУ поселки в “серой зоне” на Донбассе из перечня неподконтрольных

Кабинет Министров Украины исключил 2 населенных пункта в Донецкой области и 1 — в Луганской в перечень населенных пунктов, на которых органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, сообщает Правительственный портал.

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В частности, из перечня исключили поселок Гладосово и Травневе (Донецкая область) и Новоалександровку (Луганская область), входившие согласно минским договоренностям в т. н. “серую зону”, но захваченные ВСУ вопреки договоренностям.

Эти же населенные пункты теперь включены в перечень находящихся на линии разграничения.