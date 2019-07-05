У Гройсмана уверяют, что сдают экономику Украины в прекрасном состоянии

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешний Кабмин передаст экономику следующему “в прекрасном состоянии”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В этом уверен действующий вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает киевское издание “ГОРДОН”.

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“Если сравнить, в каком виде нынешняя власть принимала от режима [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича дела в экономике, когда в 2013-м, 2014-м и 2015 годах у нас было падение ВВП в год до 10%, когда инфляция достигала 40% в год и когда девальвация национальной валюты произошла фактически одномоментно с 8 грн до 40 грн [за доллар США], а потом вернулась к 25 грн/$, то я хочу сказать, что мы передаем новому президенту [Владимиру Зеленскому] и новому правительству экономику в прекрасном состоянии. Это примерно 3,5% роста ВВП, стабильная национальная валюта в течение последних трех лет. Мы все-таки усмирили цены, и ценовые инфляционные процессы в Украине на сегодня практически остановлены”, – уверяет он.

По словам Розенко, новой власти остается “думать, как трансформировать эти успехи” в рост зарплат, пенсий и всех видов социальной помощи.

“Думаю, что все возможности для реального роста зарплат и пенсий у следующего правительства будут”, – заявил политик.