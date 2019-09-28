У Ищенко два объяснения перфоманса Зеленского с пулей. И оба плохие

28.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Представление, которое устроил президент Украины Владимир Зеленский с пулей в руках на трибуне Генассамблеи ООН, свидетельствует о том, что либо с ним работают пиарщики предшественника Петра Порошенко, либо в Киеве плохо с фантазией.

Об этом в эфире «Вести-FM» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пуля – чисто технически интересный момент, потому что, судя по всему, его пиар-сопровождением занимаются те же люди, которые работали с Порошенко.

Потому что это абсолютно тот же самый механизм: тот таскал с собой какие-то паспорта, куски автобуса, он всё время что-то там показывал. Если с вами работает один и тот же пиарщик, то у вас обычно и манера выступления одна и та же. Если манера выступления Зеленского копирует Порошенко, значит, люди, которые готовили его выступление, остались те же.

Или, если люди поменялись, то тогда в стране с воображением плоховато», – предположил эксперт.