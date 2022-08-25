У «испуганного патриота» Урганта нашлись высокие покровители

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Бывший телеведущий Иван Ургант, получивший благодаря пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову кличку «испуганный патриот» намерен выступить 26 августа в Минске с программой «Путь в IT».

Рекламу разместила российская компания, занимающаяся онлайн-обучением «Гикбрэйнз».

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Вход на минское мероприятие бесплатный. Услуги «звезды» судя по всему оплатит компания. «Гикбрэнз» уже привлекали в подобный формат комика Павла Волю. Ходят слухи, что сотрудничество с Ургантом станет постоянным в рамках ютуб-проекта «Вечерний путь в IT».

Появление Урганта в Минске вызвало возмущение среди сторонников белорусского президента Александра Лукашенко. Бывшему телеведущему припомнили поддержку Беломайдана и оппозиционной рок-группы «Петля пристрастия», которая сейчас сбежала в Европе и дает концерты в поддержку Украины.

«О, сволота в Беларусь припёрлась. Чемодан, вокзал, Варшава!», – написал в своем ТГ канале пламенный телеведущий Григорий Азаренок.

Судя по всему, Ургант пошел на сотрудничество с компьютерщиками не от хорошей жизни. После начала СВО он демонстративно уехал якобы в отпуск в Израиль. Однако после возвращения его программу на Первом канале уже не возобновили. Урганту пришлось перебиваться заработками на частных закрытых корпоративах.

С отчаяния он даже возродил свой ютуб-канал, на котором не размещал ничего 7 лет. Ургант выложил там музыкальный клип, в котором кроме него снялась «недешевая» актриса – жена режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева. За неделю клип набрал менее 24 тысяч просмотров.

Судя по огромному количеству рекламы Альфа-банка, мелькающей в кадре, этот провал оплатили Петр Авен и Михаил Фридман ныне «нищенствующие» в Лондоне. Их демонстративный уход из совета директоров банка в марте после попадания под западные санкции не должен никого обманывать.

Ранее Авен и Фридман через дочерний украинский банк спонсировали солдат ВСУ, принимавших участие в АТО на Донбассе. Кроме того, Фридман также спонсировал украинский пропагандистский фильм «Киборги».

В июле либеральный галерист Марат Гельман запустил «утку» о том, что Авен и Фридман хотят получить украинское гражданство, но банкиры этот слух опровергли.

По оценке «Комсомольской правды», Ургант мог получить за провальный клип порядка 1,5 млн рублей, что по меркам бывшей «звезды» копейки.

Недавно известный своими либеральными пристрастиями Первый канал включил Урганта в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском. Почему бывший телеведущий высказывается там о большом художнике, отмечающем 85-летие, абсолютно непонятно. Наблюдатели пришли к выводу, что таким образом Первый канал прощупывает реакцию аудитории, чтобы понять, можно ли возвращать программу Урганта на экран. Ответ отрицательный. Телеканал получил десятки возмущенных комментариев на своем сайте.

Телеведущий Владимир Соловьев недавно пожаловался, что после каждого его критического высказывания в адрес Урганта, ему звонят высокие покровители бывшей «звезды» и просят «не трогать Ваню».

«Ванечке ничего не угрожает. У нас же все можно. Почему у Ванечки все хорошо? Потому что во власти по-прежнему не хотят слышать верховного главнокомандующего. И покровители таких Ванечек по-прежнему торчат на всех уровнях власти и потом будут мне звонить и говорить: «Володь, ну зачем, ну прекрати». А руководство нашего канала бьется за то, чтобы ребята были живы. Внутри страны пора наводить порядок», – заявил ведущий в эфире «Соловьев LIVE».

Он признался, что поддерживает продолжение работы Урганта на телевидении, но хотел бы узнать его позицию по происходящему. Журналист призвал шоумена «открыть рот и хоть что-нибудь сказать» вместо издевательских шуток о коллегах из других СМИ. Когда с таким же предложением выступили депутаты Госдумы РФ, Ургант в своей соцсети обозвал их говном.