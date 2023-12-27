У Ивлеевой начался обыск

Михаил Рябов.  
27.12.2023 10:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1418
 
Дзен, Криминал, Россия, Скандал


Налоговая проводит обыск у организатора «Голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», – написала Мизулина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Налоговая проводит обыск у организатора «Голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, сообщила глава «Лиги безопасного интернета»...

Накануне она также анонсировала запрет на территории России «творчества» рэпера VACÍO, главного героя «голой вечеринки», пришедшего на неё в одном носке.


«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент на территории России. Лютый треш», – сообщила Мизулина.

Ролик рэпера пока что доступен в социальной сети VK.

«Если вы думали, что в нашем шоу-бизнесе не может быть большего ***на, чем Моргенштерн, вы ошибались», – комментирует журналист Антон Коробков-Землянский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть