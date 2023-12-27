У Ивлеевой начался обыск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Налоговая проводит обыск у организатора «Голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», – написала Мизулина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Накануне она также анонсировала запрет на территории России «творчества» рэпера VACÍO, главного героя «голой вечеринки», пришедшего на неё в одном носке.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент на территории России. Лютый треш», – сообщила Мизулина.

Ролик рэпера пока что доступен в социальной сети VK.

«Если вы думали, что в нашем шоу-бизнесе не может быть большего ***на, чем Моргенштерн, вы ошибались», – комментирует журналист Антон Коробков-Землянский.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>