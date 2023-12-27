У Ивлеевой начался обыск
Налоговая проводит обыск у организатора «Голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», – написала Мизулина.
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Накануне она также анонсировала запрет на территории России «творчества» рэпера VACÍO, главного героя «голой вечеринки», пришедшего на неё в одном носке.
«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент на территории России. Лютый треш», – сообщила Мизулина.
Ролик рэпера пока что доступен в социальной сети VK.
«Если вы думали, что в нашем шоу-бизнесе не может быть большего ***на, чем Моргенштерн, вы ошибались», – комментирует журналист Антон Коробков-Землянский.
Спасибо!
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