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Украина не оказывает Израилю должной поддержки, которую от нее ожидают. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, у Израиля скопилась масса вопросов к Украине по поводу ее поведения.

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«Вопросы исторической памяти у нас всегда остро стояли, они никуда не делись. Да, сейчас война, мы не обсуждаем активно эти вопросы, но они есть. Это вопросы голосования Украины в ООН. Здесь у нас сплошные вопросы, ответов, к сожалению, нет. Потому что Израиль поддерживает Украину в 90% случаев, Израиль проголосовал против российской агрессии, осудил российскую агрессию, Израиль всегда голосовал за территориальную целостность Украины, Израиль не признал решение России о присоединении регионов и так далее. То есть, по всем ключевым вопросам Израиль поддерживал Украину в Организации Объединенных Наций и других структурах. К сожалению, не могу сказать того же об Украине, потому что по важным для нас вопросам Украина либо голосовала против Израиля, либо воздерживалась в лучшем случае – никогда мы не ощущали поддержку Украины в ООН. Есть и другие вопросы – посольство Украины в Иерусалиме до сих пор не открыто, хотя для нас это ключевой вопрос», – заявил Бродский.