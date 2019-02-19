19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Один из наиболее известных политиков Украины, позиционирующих себя как пророссийские, экс-депутат Верховной Рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга ранее занимал кардинально противоположную позицию, призывая к вступлению в НАТО, разрушению России, борьбе с «пятой колонной» и русификацией.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский политический эксперт Николай Лучинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Своей партией Волга заниматься не может: везде, куда бы он ни приехал, его бьют националисты. Он говорит «за позицию», мол, защитник русского языка, изобретатель термина «культурная война» и вообще видный левый интеллектуал, защитник равенства и социальной справедливости. Однако бьют его за то, что он предатель.

Немногим известно, что до своего похода в Соцпартию, где ему пообещали места в парламенте в обмен на организацию «Гражданский контроль» (и в итоге кинули, дав одно место) Василий Александрович был ярым националистом и назывался Васылем. В этот период истории он переживал не о культурной войне и не единстве с Россией, а о том, как вступить в НАТО и Россию разрушить», – пишет политолог.

В качестве доказательства он приводит книгу «Тризубий багнет», представленную даже в Национальной библиотеке им. Вернадского.

В этой книге Волга призывает строить Вооруженные Силы Украины, без которых «нас никто в НАТО не примет, сколько бы заявлений не делали политики». При этом, отмечает Лучинский, уже через несколько лет после выхода книги политик активно агитировал против НАТО, осваивая московский грант на борьбу с евроатлантической интеграцией.

В другом месте книги содержится призыв Киеву «отрывать регионы от Москвы и объединять вокруг себя». «У россиян есть один путь к спасению – быть агентурой Киева, самим стать сепаратистами», – пишет Волга.

«Москали, «совицька» история, Украинская Самостийная Соборная Держава, призывы бороться с зачатками сепаратизма на Донбассе, «пятой колонной» и русификацией, установить военную демократию – все это идеи того же самого Волги, который теперь изображает из себя «великого ватника» и друга Москвы. А в 2003 году он считал, что Россия представляет непосредственную и основную внешнюю угрозу Украине, препятствие на пути её национально-государственного строительства. Стоит ли тогда удивляться, что страстный борец с олигархами и за простой люд весьма охотно пошел служить олигархам в Госфинуслуги, поставив на поток взятки. За что и сел. Так что пик карьеры, должность библиотекаря на зоне, пришла к Волге совершенно оправданно», – считает Лучинский.