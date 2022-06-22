У Качиньского исчезла вера в победоносное контрнаступление Киева

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Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский после ряда громких заявлений о войне на Украине ушел в отставку из правительства.

С октября 2020 года политик, которого многие в стране считают диктатором, покинул пост заместителя премьер-министра. Качиньский курировал в польском правительстве силовой блок.

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Особенностью польской политической системы после прихода к власти «ПиС» в 2015 году стало сосредоточение всех рычагов управления страной в руках лидера победившей на выборах партии.

73-летний Качиньский на протяжении многих лет организовал чистки в рядах собственной партии. В итоге он лишился не только претендентов на лидерские позиции, но и всех самостоятельно мыслящих политиков.

Основатель и председатель «ПиС» превратился в авторитарного вождя, возглавляющего полностью управляемую и не обладающую интеллектуальном потенциалом и политическим весом структуру, а точнее – сборища партийных деятелей, настроенных исключительно на достижение личной карьеры.

Позиция Качиньского не зависит от его формальной роли в государстве. Премьер министр, президент и все остальные фигуры, занимающие руководящие посты в государстве, вплоть до представителей судебной системы, отчитываются перед одиозным политиком.

Предполагается, что Качиньский мог бы управлять страной даже отказавшись от всех занимаемых должностей. В любое время он может потребовать назначения самого себя на любой пост в стране. Однако, пока политик решил сосредоточится на собственной партии и начать подготовку к парламентским выборам, намеченным на осень 2023 года.

Качиньский может действительно принимать практически любые решения во внутренней политике. Зато у него есть существенные ограничения в области внешней политики, особенно на восточном направлении.

Польский политик в чем-то напоминает диктаторов и сатрапов некоторых стран Персидского залива и Латинской Америки. В обмен за полную преданность англосаксам (Вашингтону и Лондону) внешние кураторы соглашаются на существование авторитарной системы внутри страны, не обращая внимание на вопиющие нарушения прав человека правящим режимом.

Лояльность лидера правящей партии проявляется в его резко антироссийской позиции, а также попытках ослабить изнутри Евросоюз, который англосаксы воспринимают в качестве конкурента.

В последнее время Качиньский многократно заявлял о необходимости победы киевского режима в войне с Россией. Призывал ЕС к увеличению поставок оружия Украине и к тому, чтобы не боятся конфронтации с Москвой. Однако, кажется, что вера в победоносное контрнаступление Киева исчезла. Уходя из занимаемого поста в правительстве, политик заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться еще долго.