13.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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У Карабаха появились шансы на международное признание – СМИ


Нагорный Карабах готов обратиться к мировым политическим центрам с просьбой рассмотреть вопрос признания суверенитета республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент НКР Араик Арутюнян.

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По его словам, население республики «сражается за право жить на родной земле против азербайджано-турецких сил и международных террористических групп, финансируемых Баку». Также президент НКР предупредил, что просьба о независимости прозвучит в ближайшее же время, если азербайджанская сторона продолжит кровопролитие вопреки достигнутому 9 октября в Москве соглашению о перемирии.

Московские СМИ полагают, что шансы на международное признание Нагорного Карабаха есть.

«Надежды Арцаха на признание небеспочвенны, – пишет «Незавсимая газета». – В ходе нынешней войны проявились откровенные симпатии целого ряда государств. Во многих странах мира, где заметны армянские диаспоры, проходят многочисленные акции с требованием к правительствам оказать давление на Баку и Анкару, вынудить их прекратить боевые действия и поддержать политические стремления НКР», – отмечается в статье.

 


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