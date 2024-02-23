У Каспарова нагнетают из Израиля: Русские наступают, «уничтожен будет каждый украинец»

Украинцы эвакуируются из городов не потому, что ВСУ на многие месяцы превращают их в оборонительные крепости, а из-за страха, что русские убьют каждого бандеровца – «Авдеевку и Бахмут взяли без единого жителя».

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил находящийся в Киеве израильский политтехнолог, личный консультант Бориса Березовского Михаил Шейтельман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Либо Украина будет уничтожена…и такая возможность есть, я не говорю, Украина победит как раз, я не говорю, что это прям решённый вопрос, ничего подобного, конечно, иначе бы люди не гибли сегодня на фронте. Есть сценарий – Россия победила, это означает – выполнены планы Путина. Когда диктатор говорит, надо прислушиваться, он говорит то, что собирается делать, это правда. Путин говорил, что собирается нападать, так и случилось. Путин сказал в интервью Такеру Карлсону – на Киев, на Одессу, на всё, что до Днепра плюс Киев. То же повторил вчера Медведев, второй человек в России. Что будет, если получится у России захватить? Вот, будет уменьшаться помощь, не хватит нам снарядов, и придётся уступать место за местом, территорию за территорией. Любой украинец, который останется на оккупированной территории, будет уничтожен, убит физически россиянами. Об этом сказал Медведев: у вас есть два выбора – либо вы становитесь россиянином, мы вас переделываем в россиянина, либо мы вас уничтожаем физически. Поэтому надо к этому прислушиваться, это правда», – болтал Шейтельман.

По его словам, русские уничтожат Украину и двинутся дальше.

«Украинцы про это знают, что они будут уничтожены. Поэтому сегодня при отступлении уже никто не остаётся на оккупированных территориях: Авдеевку взяли без единого жителя, Бахмут взяли без единого жителя. Уже только случайным образом какие-то гражданские люди к ним попадают, потому что все знают про детские пыточные в Херсоне, что было в Буче и что происходит прямо сейчас на оккупированных территориях. Поэтому победа России – это уничтожение украинского народа и украинской государственности. Тогда, что будет дальше – тоже все знают. Дальше Россия пойдёт дальше, есть планы, они обозначены», – сочинял израильтянин.