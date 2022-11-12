У каждого русского должен погибнуть родной человек – израильский военный эксперт

Новости Украины

В ходе проведения СВО с российской стороны должно погибнуть не менее 140 тысяч россиян, чтобы население ужаснулось и потребовало от власти навязываемые Западом условия капитуляции РФ.

Об этом в эфире украинского канала «Politeka» заявил израильский офицер, военный эксперт Игаль Левин передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим именно про убитых, должно погибнуть минимум сто тысяч, на самом деле больше, сто двадцать – сто тридцать тысяч, именно не потерь, а погибнуть, чтобы в России каждый ощущал. То есть, не важно, где вы находитесь – в Москве, в Питере. Уже у каждого будет прямая связь. Личный погибший, какой-нибудь друг, товарищ, родственник или погибший у сестры, брата, у друга. В России не останется тогда никого, кого бы вообще не затрагивала война. То есть, он не понимает, что она где-то есть. Когда люди будут встречаться где-то абсолютно разные, москвичи из разных точек Москвы, каждый сможет сказать, что у меня погиб брат, а кто-то скажет у меня погиб муж сестры, сын и так далее. Это должно перевалить за сотню, а лучше под сто сорок тысяч. Это пропорционально населению, сто сорок миллионов у них население. Должно сто сорок тысяч умереть как раз, чтобы это чувствовалось. А дальше все зависит от общества в России. Насколько это повлияет, насколько они ужаснутся или не ужаснутся», – предположил спикер.

При этом он допустил, что и такие цифры на русских не воздействуют в выгодном для Киева ключе, чтобы население стало требовать от власти капитуляции.

«Это же черная дыра, непонятно где у них там есть красные черты, насколько они готовы это все остановить – не остановить. У них же нет гражданского общества там, оно полностью разрушено, его по факту просто нет. Сложно говорить, что тогда гражданское общество отреагирует, его же нет. По сути, это – подданные», – добавил Левин.