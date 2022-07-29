У каждого – свои возможности: Эстония решила мелко подгадить российским студентам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В четверг Эстония заявила, что будет блокировать получение гражданами России временного вида на жительство или виз для обучения в Эстонии.

Об сообщает Delfi.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Продление санкций против России необходимо для обеспечения постоянного давления на страну», – заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности», – добавил эстонский чиновник.

Эстония также заявила, что краткосрочная занятость граждан России и Белоруссии с законным видом на жительство, выданным другим государством-членом ЕС, больше не допускается.

По словам Рейнсалу, это дополнительное мероприятие направлено на то, чтобы граждане России и Белоруссии не могли обойти санкции, получив краткосрочную визу в другую страну.

В самом же ЕС говорят, что не смогут ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, так что визовые запреты коснутся лишь элиты и политиков.

В ответе Еврокомиссии на запрос финского издания Helsingin Sanomat говорится, что такой шаг противоречит визовой политике ЕС. Еврокомиссия объяснила, что санкции против России направлены исключительно на правительство и экономическую элиту РФ.

«Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные лица, члены семьи, журналисты и диссиденты», – говорится в ответе Еврокомиссии.

При этом, Брюссель не сообщил, поднимался ли такой вопрос, но сослался на конфиденциальность обсуждений.

Helsingin Sanomat пишет, что в Финляндии продолжается дискуссия об ограничении выдачи туристических виз россиянам. Разговоры вызваны тем, что многих граждан раздражает тот факт, что россияне продолжают приезжать в Европу, в то время, как продолжаются боевые действия на Украине.

Также сообщается, что Хельсинки рассматривают возможность ограничения выдачи туристических виз, в частности, путем ограничений в приеме заявок и более частых отказов.

Интересно, что с момента введения Украиной решения о визовом режиме с РФ в Киев поступило целых 10 заявок от россиян на такие визы.