«У каждого украинца под кроватью будет автомат» – Резников о быте после «перемоги»

Вадим Москаленко .  
06.03.2023 21:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


После «победы» Украина должна стать милитарным государством с высокоразвитой военной культурой среди гражданского населения, чтобы России было страшно нападать.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После «победы» Украина должна стать милитарным государством с высокоразвитой военной культурой среди гражданского населения,...

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«Нам уже нужно готовиться к смене в правовом плане и, вообще, в культуре поведения нашей нации после победы. Потому что, к сожалению, физически вражеская страна, которая наш сосед, не полетит в космос. Они будут мечтать о реванше и так далее. Поэтому единственный залог не повторения такого вторжения – это мощная армия, мощный сектор сил безопасности и обороны, и внятная концепция в целом резервистской армии. Швейцария, опыт других стран. Я уверен, что военная культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например.

Условно говоря, возможно, срочная служба нам больше не нужна. К ночи каждый молодой человек 18 лет начинает ездить в специальные центры подготовки проходит первые три месяца минимального курса – тактическая медицина, стрельба, окопы и так далее, дисциплина, слаживание. А после – учитесь на айтишников, врачей, юристов. Но, например, раз в год-полтора проходить месячные курсы уже по специализации, хочешь быть пулемётчиком – развивайся пулемётчиком, оператором дронов – развивайся, моряком – давай», – трепался Резников.

По его словам, необходимо вооружить всё гражданское население.

«Эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели пользоваться огнестрельным оружием. Я считаю, что закон – должна быть завершена реформа, и огнестрельное оружие, официально зарегистрированное, должно быть у населения.

Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может достать из-под кровати автомат, пистолет и так далее, и оказывать сопротивление, он десять раз подумает», – валял дурака министр.

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