25.05.2018, Харьков, Артур Манцевич

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У харьковских нацистов раскол: под знаком «волчьего крюка» стало тесно

Очередной скандал прогремел в экстремистской среде Харькова. На сей раз из того конгломерата, который ассоциируется со словом «Азов». Под знаком «волчьего крюка» в регионе стало тесно. Более того, там всплыли и, так сказать, идейные разногласия.

Всё это было бы просто мелкой местной ссорой, каких было много более чем за четверть века партстроительства в Харькове, но… Но на этот раз речь идет не о разделении интеллигентского кружка, ссоре бизнесменов средней руки из-за влияния на кассу или ухода чиновников и барыг под новую власть, а о конфликте вооруженной публики и штатных сотрудников МВД между собой.

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Партия «Национальный корпус» отмежевалась от советника губернаторки Олега Ширяева, а он, в свою очередь, — от партии, из которой вышел вместе со своей бандой под названием ОО «Східний Корпус». Вот как это выглядит.

Представители “Национального корпуса» и Объединенного националистического движения заявили, что отмежевываются от главы ОО «Східний Корпус» Олега Ширяева. Нацики ставят в вину своему бывшему местному символу атаки на бизнес, контрабанду и незаконные сделки.

«Мы считаем это объединение очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине», — говорится в сообщении на странице парторганизации в соцсети. Они уверены, что полукриминальная общественная организация Ширяева не имеет ничего общего с «ротой спецназа «Східний корпус», созданной в 2014 году для борьбы с сепаратизмом на Востоке Украины, которая продолжает выполнять задачи на фронте».

Партийцы подчеркивают, что после исключения уроженца Подмосковья Ширяева из «Национального Корпуса» в сентябре 2017 года «его организация была замечена в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и других незаконных сделках под крышей власти». Тоже мне, открыли Америку! Как будто до этого времени Ширяев со своей легализованной властями бандой этим не занимались? Как будто не было скандалов и неприятностей с ним тогда, когда он устраивал всех — власти никак не смущал нацистский «волчий крюк» на его шевроне, а нациков — его тесная связь с облгосадминистрацией. И только теперь, оказывается ОО Ширяева «бросает тень на бывших соратников и все правое движение в целом и… не имеет права отождествлять себя с национализмом».

Впрочем, о том, что в среде местных «азовцев» неладно, было известно давно. Недаром именно сентябрь называется в качестве даты выхода Ширяева из партии.

Теперь же суть разногласий между штурмовиками вылилась из канализации коричневой жижей. Причем в обеих версиях — и оставшихся партийцев, и самого Ширяева, который сообщил в той же соцсети, что у него личный конфликт с «белым вождем» Андреем Билецким и Боцманом, который занимается финансовой составляющей всех составных частей «Азова». Кроме «взаимонепонимания по деньгам», по мнению Ширяева, существуют и идейные разногласия.

«Они меня обвиняют в том, что я проект Банковой или СБУ? Это бред. А сами не хотят сказать о себе, что они – проект МВД? Я не хочу быть чьей-то армией. Я уже давно вышел из Азовского движения, уволился из роты и не влияю на нее. Лозунг Нацкорпуса «Фабрики – рабочим, землю – крестьянам» — это не моя точка зрения. Кроме того, хочу сказать, что мне никогда не давало покоя убийство Ярослава Бабича (один из основателей «Азова», его нашли повешенным в 2015 оду в собственной квартире, официальная версия смерти – самоубийство – Ред.)», — заявил советник губернаторки близкому к «Самопомощи» сайту KHARKIV Today.

И пока внутри ранее монолитного «азовского» движения происходят разборки, в Харькове нишу публичных штурмовиков занимают другие организации. Как ранее имевшие отношения с «Азовом», так и сидевшие до поры до времени под крылышком СБУ и помогавшие ей пугать судей.