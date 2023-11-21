У Херсона под ВСУ нет перспектив – украинский философ

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В Херсоне и других отбитых ВСУ городах сейчас живётся заметно хуже, чем при «российской оккупации».

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил ранее поддерживавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Освобождённые города – Херсон, Купянск, Изюм. Что с ними? Год прошёл, и общий вывод – в Херсоне сегодня хуже, чем до войны, это понятно. Хуже, чем во время российской оккупации. Это пока непонятно, потому что его продолжают бомбить», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что и перспективы для этих регионов печальные.

«Но самое главное – и перспектива такова, что мы не понимаем, как интегрировать. Какая сегодня вырисовывается политика по отношению к освобождённым территориям? На расстоянии пятидесяти километров от фронта никакие инвестиции с Запада идти не будут. От ста до пятидесяти километров где-то что-то будут восстанавливать. Именно инвестиции начинаются от ста километров от фронта. Это просто чтобы было понятно, какие настроения сейчас на Западе», – подытожил философ.