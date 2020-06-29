29.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина
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У хипстеров от «Слуги народа» мало шансов на муниципальных выборах


Партия «Слуга народа» лидирует среди других политических сил Украины с большим отрывом, даже несмотря на существенное падение рейтинга.

Но это не означает безусловной победы на местных выборах, поскольку на них избиратели отдадут предпочтение хозяйственникам, которых в среде «Слуги народа» трудно отыскать, так как Зеленский набрал туда парикмахеров, массажистов и вейперов.

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Об этом в эфире телеканала НАШ заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Падение рейтинга «Слуги народ» на 13% все равно оставляет ее на лидерских позициях. Ни одна другая политическая сила даже близко не приближается к «Слуге народа». Хотя, конечно, какие-то уроки они должны вынести из того, что сейчас происходит.

Еще момент – давайте говорить откровенно: выборы на местах и выборы в парламент – это разные вещи. На местах голосуют за политические проекты, голосуют за личности, за те политические силы, которым могут доверить не столько политику, стратегический курс государства, сколько более банальные вещи – состояние дорог, фасадов, подъездов, канализации и т.д.

Поэтому очевидно, что «Слуга народа» во многих регионах может оказаться не на первой позиции. Одно дело – голосовать исходя из протестных соображений, голосовать против старых политиков и приводить новых политиков во власть. Другое дело – когда на местных выборах голосуют за хозяйственников.


А таких в среде «Слуги народа» очень мало. Очевидно, во многих регионах им придется формировать коалиции с другими политическими силами или даже быть в оппозиции», – прогнозирует политолог.

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