У «хороших русских» на Западе нет никаких шансов, как у Дурова – юрист-международник

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Покушение на Дональда Трампа и арест Павла Дурова – события одного ряда. Только Трампа спасло провидение, а Дурова ничего не спасет.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал адвокат, юрист в сфере международного права Александр Молохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Павла Дурова нет ни единого шанса, готов биться об заклад. И самые дорогие адвокаты мира ему не помогут. Трампа спасло чудо, на самом деле, «вот пуля пролетела, и ага». Легкое движение, кивок головы. А так Трампа ничего не спасло бы, по большому счёту. А уж Павла Дурова точно ничего не спасёт. Безусловно, это события одного ряда», – считает он.

По словам правозащитника, как пример преследования русских арест Дурова – частный сюжет.

«Глобально – это борьба людей разумных, которые ещё помнят, что они люди, с людьми, которые меньше всего хотели бы людьми оставаться. Я так скажу, осторожно. Потому что у людей есть иллюзии, что они могут взять бога за бороду. Но этот разговор нас далеко заведёт. Как юрист я с сожалением констатирую, что мне на поле международного права не осталось работы. Я безработный в сфере международного права. В России я продолжаю работать как адвокат внутри страны, но в сфере международного права работать юристом бессмысленно», – подчеркнул Молохов.

Он скептически оценивает возможности «золотых паспортов» и гражданства за инвестиции, которыми пестрят рекламные объявления в интернете, призывающие вывести капитал за границу.

«Надо очень постараться, чтобы стать хорошим русским, чтобы заслужить «золотой паспорт». Это даже не просто власовцем быть каким-то, понимаете? Я думаю, что это реклама больше по инерции. По большому счёту, к сожалению, наши западные партнёры считают, что хороший русский – это плохой русский. И эта поляризация нарастает», – заключил Молохов.