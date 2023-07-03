У Киева есть оружие, способное уничтожить пол-Москвы – Касьянов

Анатолий Лапин.  
03.07.2023 10:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У Украины есть оружие, способное ударить по заводу, производящему БПЛА в Татарстане, палаточному лагерю ЧВК «Вагнер» в Белоруссии или разнести Москву.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил волонтер и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины есть оружие, способное ударить по заводу, производящему БПЛА в Татарстане, палаточному лагерю...

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По мнению Касьянова, такие образцы есть, но в серию их не запускают из-за недостатка ресурсов.

«У нас в стране есть эффективные решения, которые могут разбомбить завод в Татарстане, которые могут разбомбить пол-Москвы, которые могут снести с лица земли палаточный горок «Вагнеров» в Беларуси. Это все есть, это не секрет для тех, кто в этой отрасли работает», – сказал волонтер.

Впрочем, по его словам, «это все делается порой на энтузиазме».

«Там, где должны работать 100 человек, работают 10, потому что не хватает денег на зарплату, не хватает денег на комплектующие, не хватает понимания у чиновников, что это надо и что это надо купить, когда у них у самих есть деньги, но их не тратят, потому что думают: «Да зачем это надо», – заявил Касьянов.

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