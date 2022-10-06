У Киева фактически закончились реальные деньги

06.10.2022  12:07 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Не имеет значения, кто будет руководить Нацбанком Украины, глава которого, Кирилл Тимошенко, на днях подал в отставку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, отвечая на вопрос об отставке главы Нацбанка Украины Кирилла Тимошенко.

Не имеет значения, кто будет руководить Нацбанком Украины, глава которого, Кирилл Тимошенко, на днях...

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«Какая разница, кто будет руководить Нацбанком Украины? Там все равно денег реальных нет. Киевские представители сами признают, что лишь 20–25% необходимых расходов обеспечивается за счет поступлений в бюджет. А все остальное покрывается средствами Запада – в долг, причем в западных странах откровенно предупреждают: если Киев перестанет воевать, денег ему больше не дадут», – сказал Ищенко «Независимой газете».

Он сомневается в оценках Всемирного банка, предсказывающего экономический рост на Украине в следующем году.

«Понятно, если Украина доживет до конца следующего года, то ситуация там окажется еще хуже из-за потери новых территорий, предприятий и людей. Если, конечно, в ВБ не предполагается учитывать также показатели всех регионов, которые отойдут к тому моменту под контроль России, но в таком случае это будут показатели РФ», – считает эксперт.

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