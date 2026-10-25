У Киева и Брюсселя не получается продавить Россию на уступки – Бортник

Вадим Москаленко.  
25.10.2026 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Москвы нет стратегического смысла прекращать войну без серьёзных уступок со стороны Украины, потому что у России хватит денег воевать ещё в 2027 году.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Москвы нет стратегического смысла прекращать войну без серьёзных уступок со стороны Украины, потому...

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«В целом, поведение России показывает попытку конвертировать преимущество в ракетах и дронах в переговоры с США, в ослабление Украины и более выгодные переговорные позиции до весны 2027 года.

Стратегически Москве нет смысла без глубоких уступок противника уступать Украине, Европе и США до весны 2027 года. С бюджетом все хорошо, он накачивается сумасшедшими нефтяными ценами.

Ситуация на фронте не несет кризисов для России. Да, она не столь радужна, как хотелось бы Москве, но кризисов тоже для нее нет.

То есть можно еще потерпеть, подождать, повыносить украинские энергетические системы – и вернуться к переговорам в 2027 году», – сказал Бортник.

«Для Украины и Европы же это повышает стоимость сохранения статуса-кво. Необходимы дополнительные деньги, вооружение и человеческие ресурсы, иначе требования Москвы будут только расти.

Поэтому, к сожалению, пока вероятность всеобъемлющего соглашения между сторонами о завершении войны остается низкой, особенно без изменения баланса сил или политического руководства воюющих стран.

Публичный же оптимизм, который мы наблюдаем сейчас часто в заявлениях, в основном связан с пиар-мотивами сторон, с пиаром политиков», – добавил он.

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