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У Москвы нет стратегического смысла прекращать войну без серьёзных уступок со стороны Украины, потому что у России хватит денег воевать ещё в 2027 году.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, поведение России показывает попытку конвертировать преимущество в ракетах и дронах в переговоры с США, в ослабление Украины и более выгодные переговорные позиции до весны 2027 года. Стратегически Москве нет смысла без глубоких уступок противника уступать Украине, Европе и США до весны 2027 года. С бюджетом все хорошо, он накачивается сумасшедшими нефтяными ценами. Ситуация на фронте не несет кризисов для России. Да, она не столь радужна, как хотелось бы Москве, но кризисов тоже для нее нет. То есть можно еще потерпеть, подождать, повыносить украинские энергетические системы – и вернуться к переговорам в 2027 году», – сказал Бортник.