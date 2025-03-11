У Киева много бригад только на бумаге – офицер-участник СВО

Максим Столяров.  
11.03.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование старается сформировать как можно больше бригад и полков, даже если они будут сильно недоукомплектованы.

Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный, добровольцем пошедший на СВО с позывным «Синдбад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование старается сформировать как можно больше бригад и полков, даже если они будут...

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«Под Покровском прядка 12 бригад собрал Драпатый, и у них потери приличные на подвозе и ротации», – сказала ведущая, и попросила прокомментировать.

«Ну, наличествующие силы и средства вышеупомянутых войсковых частей и соединений, если имеют такое количество штандартов или, грубо говоря, лагов частей, боевых знамён.

Но, думаю, что все-таки они довольно потрепаны. Скорее всего, это сводные бригады. Которые, конечно, будут иметь для поддержания своего духа и также устрашения противника, то бишь нас», – сказал «Синдбад».

«А против нас стоит два полка. Просто вот звучит громко, но там не более трех тысяч человек. Но, тем не менее, они не испытывают недостатка в средствах поражения. Это я к тому, что частей много, но вместе с тем они, конечно, не полные и даже не кадрированные, а сборная солянка, но пока еще относительно боеспособны», – добавил он.

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