У Киева не получилось найти ни одного союзника в вопросе исключения России из Совбеза ООН

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Страны-постоянные члены Совбеза ООН, даже те, которые поддерживают бандеровцев оружием и деньгами, не хотят и слышать об исключении России из Совета безопасности.

Об этом в интервью «BBC News Украина» заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое реформирование ООН, любые изменения устава ООН возможны только если постоянные члены с эти согласны. Что угодно, любая буква в Уставе ООН может быть заменена на другую букву, если будет согласие всех постоянных членов Совбеза, или как минимум ни один из них не будет выступать против. Последнее изменение в Уставе ООН было 50 лет назад, и с тех пор ничего не менялось как по форме, так и по сути. Даже то, что уже тридцать с лишним лет на месте СССР сидит РФ, до сих пор не нашло своего отражения путём смены Устава ООН. Там до сих пор написано, что постоянным членом Совбеза является Советский Союз», – сказал Кислица.

Он возмутился, что страны западного блока даже обсуждать не хотят исключение России из Совбеза ООН.

«На сегодняшний день нет ни одного постоянного члена Совета безопасности ООН, который был бы готов говорить о судьбе России, даже среди тех искренних, наиболее преданных вопросу поддержки Украины. Я должен с сожалением констатировать, что аппетита поднимать вопрос о судьбе России и её нахождения на месте Советского Союза, не имеют и другие наши партнёры, в том числе Центральная и Восточная Европа. У нас определённый когнитивный диссонанс. Все эти страны, без сомнения, категорически осуждают РФ за её агрессию, голосуют за наши резолюции, даются все правильные политические и правовые оценки. Большинство этих стран предоставляет нам военную и финансовую помощь. Но ни одно из этих стран не готова в практическом плане говорить о судьбе РФ», – подытожил дипломат.