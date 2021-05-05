У Киева не получится переписать историю Второй мировой – взбунтовавшийся Зе-депутат

05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на все потуги киевского руководства, у них не получится завершить декоммунизацию и переписать итоги Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авторы и фанаты декоммунизации хотят подвергнуть ревизии результаты Второй Мировой войны? Их невозможно подвергнуть ревизии, потому что за них заплатили большой кровью. Более того, современные территориальные границы Украины обязаны именно этим итогам Второй Мировой войны.

Может быть, декоммунизация, это изменения отношения к тоталитарному режиму, культу личности и репрессиям? Тоже нет, она состоялась в 1956 году на съезде КПСС, когда был развенчан и осуждён культ личности Сталина», – сказал Бужанский.

В свою очередь, юрист Елена Лукаш отметила, что международные правозащитные организации осудили пакет декоммунизационных законов, принятых на Украине.

«Изучив четыре закона, подписанных Порошенко и являющихся декоммунизационным пакетом, ОБСЕ, Венецианская комиссия, Amnesty International и около девяноста разных учёных и историков под предводительством канадца Маркуса заявили, что эти законы противоречат европейским стандартам, уничтожают основные свободы, в том числе закреплённые в основных европейских документах, и должны быть пересмотрены.

Незаметно прошло шесть лет. Я хочу спросить: а в какой части наша власть европейцы? В части чтения резолюций или игнорирования замечаний международных организаций?» – подчеркнула Лукаш.