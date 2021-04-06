У Киева нет шансов на военную победу в Донбассе

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинские вооруженные силы не относятся к современным армиям, а потому им сложно рассчитывать на успех в случае наступления на республики Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет военный обозреватель Антон Лавров.

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Он указывает, что технически войска ЛДНР и Украины примерно равны, но ВСУ численно превосходят республики.

«Очевидно, что мобилизационные возможности Украины позволяют ей поставить под ружьё больше резервистов и восполнить ими даже очень чувствительные потери. «Народные милиции» такого преимущества лишены. В случае радикального обострения ситуации они, несомненно, вновь пополнятся множеством добровольцев. Но воевать им всё равно придется в меньшинстве. На стороне обороняющихся будет плотная городская застройка республик и их столиц», – пишет Лавров.

Он приводит в пример войны в Ираке и Сирии, где сражения за Алеппо, пригороды Дамаска, Мосул и Ракку превратились в многомесячные кровавые мясорубки.

«Несмотря на все преобразования ВСУ по-прежнему относятся к не слишком современным армиям. Самостоятельно они неспособны быстро занять Донецк или Луганск. Любое наступление там, пусть и на численно уступающего противника, выльется в затяжные городские бои, победить в которых возможно будет лишь ценой больших жертв и грандиозных разрушений», – считает эксперт.

По его мнению, в итоге Киев вновь принудят сесть за стол переговоров.

«После 2015 года Украину от попытки решить вопрос «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» военным путем останавливали не мирные соглашения или национальный пацифизм, а ясное осознание невозможности достижения победы по приемлемой цене. У военного и политического руководства страны не было никаких поводов внезапно и кардинально пересмотреть эту оценку.

Поэтому не стоит ожидать, что, несмотря на все демонстративные маневры, Киев действительно двинет вперед свои войска этой весной. Они остаются лишь элементами большой политической игры, идущей в преддверии крупных переговоров «нормандской четверки», – резюмирует Лавров.