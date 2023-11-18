У Киева нет шансов победить, сотни тысяч украинцев погибли зря – член Европарламента

Константин Серпилин.  
18.11.2023 12:38
  (Мск) , Париж
Просмотров: 884
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Украина


Даже с поддержкой НАТО у Киева нет шансов победить Россию, а значит Запад должен начать склонять бандеровцев к перемирию.

Об этом в эфире телеканала «France 24» заявил венгерский политик, член Европейского парламента Балаж Хидвеги, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже с поддержкой НАТО у Киева нет шансов победить Россию, а значит Запад должен...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы не верим, что этот конфликт и эта война могут быть выиграны Украиной на фронте. Нужно будет изменить фокус, нужно будет поговорить о мире. Всё начинается с переговоров, хотя конечно переговоры с Россией будут очень трудными. Но их нужно будет начать.

Потому что мы видим сотни тысяч украинцев, погибших на фронте. Мы видим тупик. Мы должны начать говорить об этой цели», – сказал Хидвеги.

«Думаю, что загонять ядерную державу в угол, пытаться покончить с Россией – это неправильная стратегия, не очень хорошая стратегия для Европы. Это также неправильно для украинцев, которым нужно будет существовать с Европой и с Россией», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть