У Киева нет шансов победить, сотни тысяч украинцев погибли зря – член Европарламента

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Даже с поддержкой НАТО у Киева нет шансов победить Россию, а значит Запад должен начать склонять бандеровцев к перемирию.

Об этом в эфире телеканала «France 24» заявил венгерский политик, член Европейского парламента Балаж Хидвеги, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не верим, что этот конфликт и эта война могут быть выиграны Украиной на фронте. Нужно будет изменить фокус, нужно будет поговорить о мире. Всё начинается с переговоров, хотя конечно переговоры с Россией будут очень трудными. Но их нужно будет начать. Потому что мы видим сотни тысяч украинцев, погибших на фронте. Мы видим тупик. Мы должны начать говорить об этой цели», – сказал Хидвеги.

«Думаю, что загонять ядерную державу в угол, пытаться покончить с Россией – это неправильная стратегия, не очень хорошая стратегия для Европы. Это также неправильно для украинцев, которым нужно будет существовать с Европой и с Россией», – добавил он.