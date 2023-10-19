У Киева осталось время до декабря – Золотарев

Анатолий Лапин.  
19.10.2023 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


США придется закрывать проект поддержки Украины, если киевский режим не добьется в ближайшие месяцы успеха на фронте.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США придется закрывать проект поддержки Украины, если киевский режим не добьется в ближайшие месяцы...

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«Я думаю, что ноябрь-декабрь, дальше для наших уважаемых партнеров дедлайн. Им надо что-то решать, поскольку уйти на избирательную кампанию с продолжающейся войной, без каких-то победных результатов… Американцы люди прагматичные, они будут задавать вопросы: «Мы вложили в Украину сколько?» А наши сотоварищи, на чем строилась наша риторика? Что мы щит, что мы вау, как защищаем от орков европейский континент.

Простите, это еще могут понять в Польше, в странах Балтии, но не американцы, у которых калькулятор в голове, им надо показывать, что минус треть российского потенциала, выбита кадровая российская армия – и все это за каких-то 20-40 миллиардов долларов, дайте больше – будет больше результатов. Это американцы понимают, иное для них – это абстракции и не воспринимается», – заявил Золотарев.

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