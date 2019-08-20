У Киева плохие новости: дело не в Макроне

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Говоря о необходимости восстановления отношений и диалога с Россией, президент Франции Эммануэль Макрон выступал не только от имени Франции, но и от имени Евросоюза в целом.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, комментируя недавнюю встречу президентов Франции и России.

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«Макрон в последнее время все более явно претендует на роль лидера Европы и выступает как главное действующее лицо.

Думаю, что его позиция была согласована с Германией, с Меркель – что сотрудничество с Россией надо развивать «поверх» кризиса, поскольку Россия – это полноценная часть Европы.

Нельзя назвать его позицию пророссийской, как это восприняли некоторые медиа в Украине – он делал Путину некоторые замечания относительно защиты свобод, обозначил, что Россия должна предпринять определенные шаги и пр.

Это позиция неоднозначная, но она проевропейская. И она основана на четком понимании действительных интересов как Европы в целом, так и Франции.

И диалог, сотрудничество с Россией входит в эти интересы», – заключил Рудяков.