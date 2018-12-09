У Киева почти всё готово для химической провокации в Донбассе

09.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР зафиксировала переброску Украиной на Горловское направление большого числа ударных БПЛА, предназначенных, в том числе, и для совершения провокации с применением химического оружия.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведка ДНР получила достоверные данные о прибытии на Горловское направление железнодорожным составом большого количества ударных беспилотников типа «Warmate-1» и «Bayraktar TB2». Последний – совместного производства Украины с Турцией, который способен нести до 70 килограммов полезной нагрузки. О закупке данного БПЛА недавно хвалились украинские власти», – рассказал Даниил Безсонов.

Ссылаясь на данные источника в штабе «ООС», он заявил, что беспилотники будут задействованы Киевом для проведения химической провокации над территорией, контролируемой украинскими войсками – чтобы впоследствии обвинить армию ДНР.

Кроме того, одновременно Украина планирует осуществить налет на критически важные объекты ДНР, который будет сопровождаться массированным обстрелом с украинских позиций.