У Киева практически нет кадров для службы в ВМСУ

31.08.2021 11:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может найти специалистов для несения службы в военно-морских силах.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, зарплата и дисциплина в ВМСУ как таковые отсутствуют, отсюда и текучка кадров, и отсутствие специалистов.

«Для военно-морских сил Украины укомплектовать экипажем корвет – это огромный вызов сегодня. Это порядка ста человек. Людей на флоте нет для того, что есть, для того, что будет – будущие три «Айленда», будущие два британских тральщика, будущие два «Mark VI» и те, что уже есть: «Сагайдачный», «Прилуки», «Балта», «Горловка», «Шостка», учебные катера. Это все», – подчеркнул Чмут.

«На кораблях служат срочники, организационная культура в военно-морских силах одна из наихудших в вооруженных силах, отток кадров большой, зарплаты, по сравнению с другими сферами народного хозяйства, в военно-морских силах невысокие, специалистов нет. Тенденция по увольнению на флоте достаточно острая… И это очень большая проблема, о которой у нас не говорят. Потому что мы-то можем купить и 10 корветов – вопрос: кто будет на них служить?», – завил Чмут.