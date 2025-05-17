«У Киева резко сократится обменный фонд»: либеральный эксперт о перспективах переговоров

Максим Столяров.  
17.05.2025 19:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3372
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Гуманитарная составляющая может стать «якорем», который удержит в переговорном процессе падкий на пиар и пропаганду Киев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гуманитарная составляющая может стать «якорем», который удержит в переговорном процессе падкий на пиар и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Беспрецедентный обмен 1000 на 1000 означает, что гуманитарная часть вопроса является частью, которая интересует Украину весьма. И это позволяет россиянам поддерживать интерес Украины к продлению переговоров. Гуманитарная часть не исчерпана. Так сложилось, в силу обстоятельств, какая-то часть украинских детей из Донбасса оказалась на территории России, Украина придаёт этому чрезвычайно высокое значение, сделала эту проблему даже частью своей внешней политики.

И эта проблема тоже может обсуждаться на этих переговорах. Там есть ещё несколько чувствительных моментов. Например, мы знаем, что российских граждан, которых эвакуировали из Суджи, их же не отпускают в Россию, они так там на Украине и есть, и никто им не позволяет выехать. И этот вопрос тоже. Но гуманитарная часть, как якорь, держит интерес к продолжению со стороны Украины», – сказал Ширяев.

Он обратил внимание на ещё одну важную деталь.

«У Украины резко сократится обменный фонд. То есть такими темпами пленные для обмена на Украине просто закончатся в два приёма, что называется. Дальше будет только односторонняя выдача со стороны России. Если украинское правительство в ближайшем будущем разглядит в переговорном процессе выгодный инструмент для пиара, пропаганды, они, конечно, будут заинтересованы сохранить переговорный процесс», – добавил эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить