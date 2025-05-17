Гуманитарная составляющая может стать «якорем», который удержит в переговорном процессе падкий на пиар и пропаганду Киев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспрецедентный обмен 1000 на 1000 означает, что гуманитарная часть вопроса является частью, которая интересует Украину весьма. И это позволяет россиянам поддерживать интерес Украины к продлению переговоров. Гуманитарная часть не исчерпана. Так сложилось, в силу обстоятельств, какая-то часть украинских детей из Донбасса оказалась на территории России, Украина придаёт этому чрезвычайно высокое значение, сделала эту проблему даже частью своей внешней политики.

И эта проблема тоже может обсуждаться на этих переговорах. Там есть ещё несколько чувствительных моментов. Например, мы знаем, что российских граждан, которых эвакуировали из Суджи, их же не отпускают в Россию, они так там на Украине и есть, и никто им не позволяет выехать. И этот вопрос тоже. Но гуманитарная часть, как якорь, держит интерес к продолжению со стороны Украины», – сказал Ширяев.