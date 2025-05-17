«У Киева резко сократится обменный фонд»: либеральный эксперт о перспективах переговоров
Гуманитарная составляющая может стать «якорем», который удержит в переговорном процессе падкий на пиар и пропаганду Киев.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Беспрецедентный обмен 1000 на 1000 означает, что гуманитарная часть вопроса является частью, которая интересует Украину весьма. И это позволяет россиянам поддерживать интерес Украины к продлению переговоров. Гуманитарная часть не исчерпана. Так сложилось, в силу обстоятельств, какая-то часть украинских детей из Донбасса оказалась на территории России, Украина придаёт этому чрезвычайно высокое значение, сделала эту проблему даже частью своей внешней политики.
И эта проблема тоже может обсуждаться на этих переговорах. Там есть ещё несколько чувствительных моментов. Например, мы знаем, что российских граждан, которых эвакуировали из Суджи, их же не отпускают в Россию, они так там на Украине и есть, и никто им не позволяет выехать. И этот вопрос тоже. Но гуманитарная часть, как якорь, держит интерес к продолжению со стороны Украины», – сказал Ширяев.
Он обратил внимание на ещё одну важную деталь.
«У Украины резко сократится обменный фонд. То есть такими темпами пленные для обмена на Украине просто закончатся в два приёма, что называется. Дальше будет только односторонняя выдача со стороны России. Если украинское правительство в ближайшем будущем разглядит в переговорном процессе выгодный инструмент для пиара, пропаганды, они, конечно, будут заинтересованы сохранить переговорный процесс», – добавил эксперт.
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