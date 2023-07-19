У Киева заканчиваются люди, в ход идут иностранные ДРГ – Рогов

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У киевского режима заканчиваются военнослужащие, которых он бросает в так называемые «мясные штурмы» на Запорожском направлении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рогова, из-за нехватки украинских военных, командование отправляет на вылазки ДРГ, полностью состоящие из иностранцев.

«Эта тактика привела к ожидаемым результатам, которые вылились в то, что начались заканчиваться боевики ВСУ, даже при том, что по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, идет насильственная могилизация – вы видим, как ловят людей, как их скручивают, как баранов в прямом смысле, ведомых на убой. Как, извините, заготовка мяса идет, если мы увидим это видео и абстрагируемся, что это люди. Естественно, люди начали заканчиваться, боевики ВСУ. И это вылилось в том числе в то, что на Запорожском направлении начали появляться диверсионно-разведывательные группы, состоящие полностью из иностранцев. Недавно были уничтожены с поляками и другими негодяями из иностранных наемников», – сказал эксперт.

Он отмечает, что какую-то часть резервов Украина держит для того, чтобы противопоставить их при контрнаступлении ВС РФ.

«Я думаю, что какие-то силы у них есть, они могут готовить их именно для того, чтобы быть готовыми именно к нашему контрнаступлению. Я думаю, нас ждет горячая пора на протяжении лета достаточно долго».