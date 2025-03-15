У Киева заведомо слабая позиция. Давить Штаты будут только на нас – Дроздов

Не стоит рассчитывать, что по отношению к РФ США будут применять «кувалдную дипломатию».

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.

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«Я рискну сказать то, что не очень всем понравится, потому что, кто ожидает такой же симметричной кувалды в отношении России, то я бы все же мягко предупреждал о том, что вряд ли мы такую же кувалду в отношении России будем видеть. Потому что здесь надо нам просто вернуться к самой конфигурации переговоров, если вообще они и будут, но они уже официально начались, по крайней мере, поочередно с каждой стороной, с арбитром в роли Америки.

Наши переговоры асимметричны на входе. То есть, если кто-то думает, что это так классически выглядит, что есть одна сторона со своими требованиями, есть вторая сторона и есть какая-то такая сильная третья сторона, которая то все пробует слепить воедино, то, собственно, наша ситуация асимметричная на старте. Потому что Россия входит в переговоры с 20% оккупированных территорий жертвы, а жертва входит в переговоры с констатацией невозможности и неспособности этой территории отвоевать военным способом.

Как и по классике, и по канонам всех асимметричных, то есть неравных переговоров, где есть кто-то значительно сильнее, а кто-то значительно в более слабых условиях, и здесь, к сожалению, этой стороной являются мы, по канонам таких неравных асимметричных переговоров всегда будет скорее задействоваться принуждение к более слабому. Потому что так легче достичь позже какого-то результата. И поэтому я тут смею предположить, что в этой второй части, во второй половине всего того мироносного плана Трампа чего-то такого кувалдного, в отношении России, как в случае с нами, не будет», – заявил Дроздов.