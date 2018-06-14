14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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У киевского режима появился новый внутренний враг

Последние недели на Украине ознаменовались необычайной забастовочной активностью, пишут “Известия”.

Отмечается, что в мае итальянскую забастовку провели железнодорожники Кременчуга, требовавшие ремонта локомотивов, поднятия зарплат, права выхода на пенсию с 55 лет, увольнения руководства «Укрзализныци» и – возвращения поезда Кременчуг–Москва.

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Кроме того, забастовку объявили работники “ АрселорМитталКривой Рог”, добившиеся в итоге увеличения зарплаты, продолжают бастовать шахтеры ряда шах на территории Донбасса, подконтрольной Киеву.

“В нынешней взрывоопасной ситуации именно профсоюзы могут стать для многих украинцев альтернативой политической активности: партиями всех мастей они сыты по горло. А тут — знакомые люди и понятные цели. Да и ультраправые явно не напрасно присматриваются к новому рабочему движению. Как раз они хорошо понимают его потенциал, хотя бы в том смысле, что именно через профсоюзы Украину может качнуть «влево». А это, в свою очередь, будет означать для Украины на ближайших выборах в 2019 году возможный реванш восточных политических элит”, – пишет газета.

Власть, продолжают авторы, не боится отдельно взятых работников, но опасается дальнейшего развития ситуации.

“Петр Порошенко и правительства в разных составах так сильно хотели «евроинтегрироваться», что буквально вытолкали в Европу пару миллионов человек. Безработица перестала быть аргументом в спорах работников и руководства предприятий. Пройдет еще совсем немного времени, и, скорее всего под выборы, люди выйдут с простым и понятным лозунгом: «Зарплата как в Польше». И вот тогда будет любопытно посмотреть, как украинские власть и бизнес на него ответят”, – резюмируют “Известия”.