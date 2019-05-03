У киевской фабрики «Рошен» за год на 44 % увеличился доход

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В 2018 году Киевская кондитерская фабрика «Рошен», входящая в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине корпорацию Roshen, согласно международным стандартам финотчетности, увеличила доход на 44%, или на 114,14 млн гривен, до 373,34 млн гривен по сравнению с 2017 годом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

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Согласно ему, фабрика инвестировала в производство 331,5 млн гривен в 2013-2018 годах.

«Киевская кондитерская фабрика „Рошен“ в 2013-2018 годах инвестировала 88,5 млн гривен в производственное оборудование и 243 млн гривен в реконструкцию помещений фабрики и благоустройство прилегающих территорий», — сказано в сообщении.

Кроме того, на данный момент корпорация Roshen проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании, в связи с этим намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен и Кременчугской — на 300 млн гривен.

В 2018 году Липецкая кондфабрика Roshen сократила убыток на 41%, сдавая помещения в аренду.