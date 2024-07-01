У Ким Чен Ына заметили «азиатское НАТО»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Reuters посвятила свой свежий материал растущему напряжению в отношениях между Южной Кореей, США и Японией, – с одной стороны, и КНДР – с другой.

По мненмю властей Пхеньяна альянс Вашингтон-Токио-Сеул превратился в «азиатскую версию НАТО». Также в КНДР раскритиковали совместные учения американцев и их восточноазиатских союзников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В минувший четверг Южная Корея, Япония и США начали крупномасштабные совместные военные учения направленные на усиление защиты от ракет, подводных лодок и воздушных атак.

По официальной версии учения были разработаны для укрепления военного сотрудничества на фоне напряженности на Корейском полуострове, вызванной испытаниями оружия Северной Кореей.

Внешнеполитическое ведомство КНДР осудило учения «Freedom Edge», которые прошли в конце июня. По мнению Пхеньяна, они были призваны «нагнетать военную напряженность в регионе».

«Мы ни в коем случае не допустим происков укрепления военного блока со стороны США и их сателлитов, которые откровенно нарушают обстановку безопасности на Корейском полуострове и серьезно угрожают глобальному миру и стабильности», — заключили в министерстве.

«Министерство также заявило, что Вашингтон продолжает свои усилия по присоединению Южной Кореи и Японии к НАТО, добавив, что попытки Южной Кореи поставлять оружие в Украину являются одним из примеров этих усилий», — пишет издание.

«США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают «азиатскую версию НАТО», но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) внешнеполитическое ведомство страны.

Там отмечается, что на саммите, который прошел в августе 2023 года, Вашингтон, Токио и Сеул подписали трехстороннее соглашение. Договор предусматривает совместное реагирование в случае любой угрозы против одного из государств.

«Это по своей сути напоминает принцип коллективной обороны НАТО — в случае, если один из членов-государств подвергнется нападению, организация посчитает его нападением на всех», — отметили в МИД КНДР.