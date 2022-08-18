У Кима подгорает: в Николаеве отменили торжества в честь дня незалежности

18.08.2022  08:16 (Мск), Николаев
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Местная власть, Николаев, Общество, Украина
Новости Украины

В Николаеве и области в день независимости Украины не будет проводиться никаких официальных мероприятий из-за угрозы обстрелов и ракетных ударов со стороны России.

Об этом в эфире пропагандистского национального телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Николаеве и области в день независимости Украины не будет проводиться никаких официальных мероприятий...

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«Мы не будем проводить каких-либо официальных мероприятий для того, чтобы избежать скопления людей. Россияне любят какие-то определенные даты… Я считаю, что из-за того, что они не любят наш праздник дня Независимости, они могут ударить, если у них будет такая возможность», – сказал Ким.

Он добавил, что Николаевщина готовится к повышенной опасности в эти дни, а ВСУ рассматривают разные варианты событий и готовы дать отпор.

«Я надеюсь, что не будет массированного обстрела, или же мы сможем на него отреагировать», – сказал Ким.

По данным украинской разведки, в ближайшее время на Украине по всей линии фронта «произойдут очень острые события, поскольку Владимир Путин не отказался от планов захватить всю территорию Украины».

В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что не исключают вооруженных провокаций со стороны противника ко Дню независимости 24 августа, в том числе из Белоруссии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также сообщал, что российские власти якобы «готовят провокацию» против Владимира Зеленского.

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