У Киселёва горюют: Украина большинству на Западе – до лампочки

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Раскручивавшийся киевской пропагандой тезис «Весь мир с нами» не имеет ничего общего с действительностью.

Это в эфире «Радио НВ» признал экс-министр по делам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, там (в ЕС – ред.) 75 процентов политиков не знают много о ситуации в Украине», – заявил Черныш.

«Это правда, я сегодня разговаривал по телефону с одним западным журналистом, он брал у меня интервью, и меня потрясло, что человек существует в какой-то параллельной реальности. Искренне хочет разобраться, но живёт в мире придуманных штампов, мифов. Пытается сравнить ситуацию, которая была в РФ в середине 90-х, с тем, что происходит сейчас в Украине», – посетовал бежавший из России либеральный телеведущий Евгений Киселёв.

«Да, это, к сожалению, говорит о том, что мы недостаточно работаем не только с собственным населением, но и с публичной сферой в странах наших союзников», – признал экс-министр.