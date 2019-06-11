11.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Пропаганда, СМИ, Сюжет дня, Украина
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У Киселёва и Ганапольского намечаются большие проблемы

Бежавшие на Украину и обслуживающие нацистский режим бывшие московские либералы Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рискуют быть привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Такую перспективу в эфире телеканала NewsOne не исключил экс-замглавы администрации президента, адвокат Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портнов подчеркнул, что подал иски в отношении указанных телеведущих, которые задекларировали рекордно низкие для своих должностей зарплаты.

«Я следствию подал документы, в том числе на ключевых фигурантов – Ганапольского и Киселева, например, которые работали на телеканалах, где получали зарплату 3-4 тысячи гривен в месяц (около 200 долларов США, – ред.).

Мы все понимаем, что они никогда не жили на эту заработную плату. Но они все равно поучали всех с телевизионных экранов жизни, разжигали межнациональную рознь.

И кто-то хочет сказать, что они это делали за три тысячи гривен в месяц?» – заявил Портнов

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