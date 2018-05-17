17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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У Кличко наняли блогеров для имитации одобрямса повышению цен на проезд

Озвученная властями Киева идея повысить цену на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен была критически воспринята горожанами. Многие киевляне сомневаются в экономической оправданности данного шага, требуя сначала навести порядок в коммунальных транспортных предприятиях, известных высоким уровнем коррупции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в пуьлшикации киевского интернет-издания “Капитал”.

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В столичной мэрии своеобразно подошли к обоснованию своего решения. Вместо обнародования структуры себестоимости городских перевозок и подробных выкладок с экономическими расчетами, там предпочли иную форму коммуникации с гражданами – разместили заказные материалы в Facebook на страницах популярных блогеров.

В них авторы от своего имени повторяют тезисы, ранее звучавшие из уст чиновников, – о тяжелом финансовом положении транспортных предприятий, необходимости обновлении парка, курсе доллара и т.д.

О том, что речь идет именно о заказном размещении, свидетельствует сразу несколько факторов.

Во-первых, все тексты практически идентичны и по содержанию, и по форме (якобы личная позиция+нейтральная картинка на тему транспорта). Во-вторых, все они были размещены в одно и то же время, появившись как по команде. В-третьих, все разместившие их блогеры хотя и не входят в список лидеров мнений, имеют значительное число подписчиков.

Издание публикует скриншоты заказных постов в соцсетях блогеров, за деньги работающих на киевскую мэрию.

Отмечается, что внезапный поток написанных как под копирку материалов вызвал не только ту реакцию, на которую рассчитывали инициаторы. Многие читатели прямо обвинили авторов в неискренности и в работе на мэрию за деньги. Тем не менее, ни один пост по состоянию на утро четверга удален не был.

При этом, отмечает издание, речь идет не просто об однократном размещении. И ранее данные блогеры были замечены в попытках оправдать неоднозначные решения городских властей. Т.е. можно говорить о существовании постоянного пула «лидеров общественного мнения», работающих на мэрию.

“На какие средства он содержится непонятно. Поскольку в городском бюджете подобная статья расходов не предусмотрена”, – говорится в публикации.