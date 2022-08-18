У Кличко соорудили «Байрактар» из… цветов

В Киеве более 24 тысяч цветов пошло на создание композиции в виде турецкого БПЛА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политолог Андрей Мишин.

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«К 24 августа – Дню Независимости в Киеве – неравнодушные городские чиновники сотворили первый в мире «Байрактар» из цветов. Для создания оригинальной композиции площадью 265 кв. м. (здорово напоминает самолетик на детских площадках) высадили более 24 тысяч цветов.

Увидеть «железную птицу» из цветов (сероголубоватой травы, деньги на более дорогие голубые чем трава цветы видимо распилили) можно на развязке проспекта Степана Бандеры (бывший Московский проспект) и улицы Богатырской (до сих пор не Украинских Лыцарей)», – иронизирует политолог.